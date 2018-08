Kinderen testen bijzondere buitenlandse sporten

Voetballen of basketbal kennen we allemaal. Maar heb jij weleens gehoord van Piercieniówka of Polynesisch kano-varen? In Friesland mochten kinderen dit weekend bijzondere sporten uit verschillende landen uitproberen.

Nederlandse sporten

Bij het evenement waren meer dan 1000 sporters uit 21 Europese landen. Zij konden ook Nederlandse sporten proberen. Bijvoorbeeld fierljeppen. Dat is Fries voor polsstok-verspringen.

Wat vind jij van zulke sporten? Ouderwets of juist leuk? Reageer op onze stelling: