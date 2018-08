Oplossing zodat vogels niet meer in windmolens vliegen

Ieder najaar trekken grote groepen vogels over Nederland op weg naar het zonnige zuiden om daar te overwinteren. Maar die reis is niet zonder gevaar. Duizenden vogels gaan dood doordat ze tegen windmolens aanvliegen.

Radar

Daarom hebben onderzoekers een vogelradar gemaakt. Zo kunnen ze zien waar vogels overvliegen en welke kant ze opgaan. En of ze in de buurt van een windmolen vliegen.

Voorspellen

Het is de bedoeling dat ze met die informatie straks kunnen voorspellen wanneer de vogels over vliegen. Het systeem wordt dit najaar getest. Als alles goed gaat kan de radar over een paar jaar echt vogels gaan redden.