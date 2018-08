Miljoen abonnees voor Gio en Djamila

meisjedjamila

1 MILJOEN ABONNEES! Wat een ongelofelijke mijlpaal. Het is dan wel gisteren gebeurd, maar ik moet alsnog even bijkomen van dit getal. Dit is iets dat groots gevierd mag worden, niet vanaf alleen mijn kant maar ook die van jullie. Het is immers een project dat met één miljoen mensen is waargemaakt, waaronder JIJ! - Ik heb de hele middag video’s en posts bekenen en berichtjes gelezen en prijs mezelf zo gelukkig met jullie als fans. Dat mijn kanaal meer dan alleen entertainment mag bieden is iets waar ik nooit van had kunnen dromen. Voor sommigen is het een uitweg, een vrolijke wereld binnen een wat sombere dag, voor anderen is het een raakvlak voor hechte vriendschappen. Met alle liefde in mijn hart kan ik zeggen dat ik zo trots ben op alle groei die we samen hebben meegemaakt en ik kijk uit naar nog vele momenten en mijlpalen met jullie. - Als afsluiter wil nog even een paar emojis want ... why not? WE DID IT! 🎉🦄💖🤘🎈🎉