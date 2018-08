Operatie eng? Niet met deze 'levende' muur!

Een operatie in het ziekenhuis vindt niemand leuk. Zeven op de tien kinderen vinden het zelfs eng en kijken er tegenop. Ziekenhuizen hebben daarom allerlei trucjes bedacht om ervoor te zorgen dat kinderen ontspannen de operatie ingaan.

Je ziet een paar van die trucjes in de video hierboven.

Muur komt tot leven

In een ziekenhuis in Zwolle hebben ze ook iets speciaals: een muur die tot leven komt! Als je een tablet op de muur richt komen er allerlei vissen tevoorschijn.

Merte van 11 probeerde het uit toen ze geopereerd moest worden aan haar duim. Van te voren was ze erg zenuwachtig, maar proberen om zo veel mogelijk vissen te vangen was een goede afleiding. Je ziet het in deze video: