Tropisch warm vandaag, dus nu officieel een tweede hittegolf

Het is vandaag opnieuw warmer dan 30 graden en dat betekent dat Nederland een tweede hittegolf te pakken heeft.

Wat is een hittegolf?

Weerdeskundigen spreken van een hittegolf als het vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden is en drie dagen tropisch warm. Dat betekent dat het warmer is dan 30 graden.

De temperatuur wordt officieel gemeten in het weerstation in De Bilt. Dat ligt in het midden van Nederland. Vandaag werd het daar voor de derde dag op een rij warmer dan 30 graden.