In het radioprogramma Nieuws en Co beantwoordt een wetenschapper iedere dag een vraag van een kind. Vandaag de vraag: Hoe kun je zien of een dino een jongen of een meisje is?

Vogels

Volgens dinokenner Jelle Reumer is het niet makkelijk omdat er alleen maar delen van dino's worden gevonden. De beste aanwijzing is om te kijken naar vogels, want die zijn de directe afstammelingen van de dino's. Als je kijkt naar de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes zie je dat vaak in de kam of de veren.

Lange nek

Bij sommige dino's zie je duidelijke verschillen. De apatosaurus is een van de grote dino's met een lange nek. Daarvan heeft de helft van deze dieren speciale botten in de staart. Dino-kenners vermoeden dat dit de vrouwtjes zijn. Ook andere dino's hebben dit soort verschillen.