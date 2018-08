Het gaat goed met meegereisd aapje Edwin

Het gaat goed met het aapje dat per ongeluk helemaal naar Nederland is gereisd. Aapje Edwin is aangekomen bij het opvangcentrum van Stichting AAP en daar wordt hij goed verzorgd.

Hoe zat het ookal weer?

Twee maanden geleden sprong aapje Edwin op een vrachtschip. Hij werd pas ontdekt toen de boot al aan het varen was. En toen kon de boot niet meer terug. Daardoor is het aapje helemaal van Afrika naar Nederland gereisd!

Eenmaal in Nederland is het aapje opgevangen door stichting AAP. Tamara ging kijken hoe het aapje er nu aan toe is.