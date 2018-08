De helft van de kinderen heeft in het zwembad last van jongeren

Met dit warme weer liggen de meeste kinderen het liefst in het zwembad. Maar in een zwembad gebeuren soms ook minder leuke dingen. Jongeren maken vervelende opmerkingen, duwen kinderen in het water of maken een opstopping in de glijbaan.

Onderzoek

We waren benieuwd of jullie daarmee te maken krijgen en daarom deden we een onderzoek. Eerst het goede nieuws: bijna alle kinderen (96%) vinden de sfeer in het zwembad leuk. Toch heeft de helft van de kinderen ook weleens last van vervelende jongeren of andere kinderen.

Geen grote groepen

Om vervelende situaties te voorkomen vinden veel kinderen het logisch als grote groepen het zwembad niet in mogen. Meer dan een derde van de kinderen zegt dat ze vaker zouden gaan zwemmen als er geen grote groepen zijn.

Meer beveiliging

Een andere oplossing is meer beveiliging in het zwembad. 77 procent van de kinderen vindt dat een goed idee.

Herken jij wat wordt genoemd in het onderzoek of vind je het onzin? Reageer op de stelling: