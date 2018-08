Meisje uit Den Haag al 11 dagen vermist

Een meisje van 14 jaar uit Den Haag wordt al 11 dagen vermist. Haar vader maakt zich heel erge zorgen. Nsimire Massembo werd op 28 juli voor het laatst gezien. Toen ging ze weg bij het huis van een vriendin.

Facebook

Een dag later werd Nsimire als vermist opgegeven, maar ze is nog niet gevonden. Daarom vraagt haar vader op Facebook of alle vaders en moeders in Nederland willen helpen met zoeken.

In het bericht vertelt haar vader over de geboorte van Nsimire op Eerste Kerstdag 2003 en hoe het gezin in 2005 in Nederland is komen wonen. Het bericht is al tienduizenden keren gedeeld.