Vanaf morgen is de hitte voorbij

Geniet vandaag nog maar even van het lekkere weer, want vanaf morgen wordt het een stuk koeler. De temperatuur ligt dan waarschijnlijk rond de 23 graden. Ook kan er een buitje vallen.

Vandaag is het nog wel erg warm: het kan op sommige plekken 37 graden worden. Aan het eind van de avond kan het gaan regenen of onweren.

Hitterecord

Het zou kunnen dat Nederland vandaag het hitterecord haalt. Dan moet het warmer worden dan 38,6 graden. Zo heet was het in 1944 en dat is de hoogste temperatuur die in Nederland is gemeten.