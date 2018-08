Nederlandse Glennis Grace naar liveshows America's Got Talent

De Nederlandse zangeres Glennis Grace blijkt een supertalent in Amerika. Ze is door naar de liveshows van de populaire talentenshow America's Got Talent!

Miljoenen mensen zagen hoe ze Nothing Compares 2 U zong. Dat nummer was zo'n 30 jaar geleden een grote hit. Ook vertelde ze dat haar zoon haar heeft overgehaald om mee te blijven doen aan de Amerikaanse show.

Bekijk hier haar optreden: