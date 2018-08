Hoe kan geluid een plaatje worden?

In het radioprogramma Nieuws en Co beantwoordt een wetenschapper iedere dag een vraag van een kind. Vandaag de vraag: Hoe kan het geluid van een echo een plaatje worden?

Willemijn Klein werkt in een ziekenhuis en weet alles van echo's. Dat zijn een soort filmpjes die laten zien wat er in je lichaam gebeurt. En die filmpjes worden gemaakt, met hulp van geluid. Je kent het misschien ook van de beelden van een baby in de buik (zoals op de foto hierboven).

Hoe werkt dat?

De beelden worden gemaakt met een grote computer met een beeldscherm die verbonden is met een echokop. Die echokop zendt geluidsgolven naar je lichaam en meet hoe die geluiden weer terugkomen.

Grot

Als jij iets in een grot roept, duurt het ook even voordat je geluid weer terugkomt. Die echo zegt iets over de ruimte. Bijvoorbeeld hoe groot de grot is. Zoiets meet het echo-apparaat ook, maar dan in je lichaam.

Het microfoontje van het echoapparaat neemt alle geluiden op en maakt er elektrische signalen van. Daar kan de computer dan weer een plaatje van maken. Zo kunnen dokters precies zien wat er in je lichaam gebeurt.