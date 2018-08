Te weinig hooi door droogte

Boeren en paardenhouders hebben te weinig hooi voor hun dieren. Door de droogte van de afgelopen tijd groeit het gras minder hard. Weilanden zien er verdord uit en er kan weinig hooi worden geoogst.

Stelen

Ook in andere Europese landen is er te weinig hooi. Bij boeren in Zweden werden zelfs hooibalen van het land gestolen.

Boeren verwachten dat het probleem de rest van het jaar alleen maar groter wordt. Vooral in het najaar als de dieren weer op stal gaan is nog meer hooi nodig.