Ontsnapte olifant wandelt door tuin (en eet peren)

Een man in Ommen schrok behoorlijk toen hij plotseling een olifant in zijn tuin ontdekte. Hij zag het enorme dier eten van zijn perenboom en belde gauw de politie.

Agenten dachten eerst dat het een grap was. Maar toen ze bij het huis kwamen, zagen ze een enorme olifantendrol liggen. Het dier zelf was inmiddels alweer weg.

Circus

De olifant hoort bij een circus dat in de buurt optreedt. Een medewerker van het circus was met de olifant gaan wandelen toen die plots de tuin in liep.

Hij heeft de olifant opgehaald en heeft de bewoners geld gegeven voor de schade aan de perenboom. Ook heeft hij de poep netjes opgeruimd.