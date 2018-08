Veel campingbezoekers vragen om goede wifi

Steeds meer mensen nemen hun telefoon en tablet mee naar de camping. Als veel mensen gebruik maken van het netwerk, is de verbinding soms minder goed. Sommige camping-eigenaren huren daarom bedrijven in die de wifi versterken. Dat kan door extra masten te plaatsen.

Stelling

Wat vind jij, is goede wifi op de camping belangrijk of kun je ook best even zonder internet tijdens de vakantie? Reageer op onze stelling!