In het radioprogramma Nieuws en Co beantwoordt een wetenschapper iedere dag een vraag van een kind. Vandaag de vraag: Moet je in de hitte koud of warm water drinken?

Astrid-Postma Smeets werkt bij het Voedingscentrum en weet het antwoord. Volgens haar zijn er onderzoekers die zeggen dat koud water beter is én onderzoekers die zeggen dat warm water beter is.

Waarom koud?

Het verhaal voor het drinken van koud water is het simpelst. Ons lichaam wil constant een temperatuur van ongeveer 37 graden houden. En tijdens een hittegolf maakt koud water het makkelijker voor je lichaam om de temperatuur hetzelfde te houden.

Waarom warm?

Het verhaal voor het drinken van warm water is ingewikkelder. Bij warm weer zweet je sneller en daardoor blijft je lichaam op temperatuur. Door warm water te drinken, ga je sneller zweten en maak je het je lichaam makkelijker om rond de 37 graden te blijven.

Ja maar?

Een duidelijk antwoord is er dus niet, maar volgens deskundige Astrid maakt het allemaal niet veel uit. Als je de onderzoeken goed leest zijn de verschillen tussen warm én koud water echt heel klein. Het is vooral belangrijk dat je genoeg drinkt!