Geen code oranje meer, storm minder heftig dan verwacht

Het heeft op veel plekken gisteravond flink gewaaid en geregend, maar het slechte weer is inmiddels voorbij. Het is dan ook geen code oranje meer.

Code oranje betekent dat er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer. Je moet dan extra voorzichtig zijn. Gisteravond was het code oranje in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer en het Waddengebied.