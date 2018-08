Oproep: Wat wil jij weten van Dee?

Kijk jij weleens naar de foto's en filmpjes van Dee? Binnenkort mogen we de populaire Instagrammer interviewen, die eigenlijk Demira heet. We nemen graag jouw vragen mee.

Zo doe je mee!

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Dee stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met zondag 5 augustus.