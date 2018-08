Politie slaat ruiten in om honden te redden

De politie in Amsterdam heeft gisteren ruiten van zes auto's ingeslagen. Ze deden dat om honden te redden. Die zaten alleen in auto's en konden oververhit raken.

Boete

Het gebeurde in parkeergarages bij de RAI in Amsterdam. Daar is op dit moment een grote hondenshow. Het was bijna 30 graden in de garage en in de auto's kon de temperatuur oplopen tot boven de 40 graden.

Drie eigenaren moeten een boete van 750 euro betalen.

Waarschuwing

Een paar maanden geleden waarschuwde de politie ook dat je honden nooit in hete auto's moet achterlaten. We maakten daar toen deze video over: