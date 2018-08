Er zijn steeds meer YouTubers die ook muziek maken en de meiden van Girlys Blog konden natuurlijk niet achterblijven. Zojuist hebben Jade en Gina hun eerste single online gezet.

In Landen op Ibiza zitten Jade en Gina in de klas en dromen ze van vakantie en designerkleding. Op Instagram vertellen de meiden dat ze maanden aan het nummer hebben gewerkt en dat het een droom is die uitkomt.