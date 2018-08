In het radioprogramma Nieuws en Co beantwoordt een wetenschapper iedere dag een vraag van een kind. Vandaag de vraag: Hoe poetst een inktvis zijn tanden?

Auke-Florian Hiemstra werkt bij Naturalis en weet alles van inktvissen. Hij vindt het een van de beste vragen die hij ooit heeft gekregen en wist het antwoord niet meteen. Gelukkig heeft hij het wel uitgezocht.

Geen suiker

Eigenlijk hoeven inktvissen hun gebit niet te verzorgen. Mensen eten zuur en suiker en dat is hartstikke slecht voor je tanden. Inktvissen hebben daar helemaal geen last van. Die eten andere kleine waterdieren en die zijn niet zo schadelijk.

Bovendien leven inktvissen maar een jaar. En hoe langer je leeft, hoe meer kans je hebt op tandproblemen.

Snavel?!

Een inktvis kan zijn tanden ook helemaal niet poetsen, want hij heeft ze niet. Inktvissen hebben namelijk snavels. Daarmee kauwen de dieren hun prooi in kleine stukken. Ze vermalen die vervolgens met een gekartelde tong die net zo ruw is als de tong van een kat.