Nieuwe tv-serie met kinderen in een asielzoekerscentrum

Voor de meeste kinderen is het normaal om veel leuke dingen te doen tijdens de vakantie, maar voor kinderen in een asielzoekerscentrum is dat anders. Voor hen zitten vakanties en leuke uitjes er niet in.

In een azc in het Brabantse Oisterwijk is dat even anders. Daar is een filmploeg om een nieuwe tv-serie op te nemen. Veel kinderen uit het asielzoekerscentrum spelen een kleine rol.

Magische Kicksen

De serie heet Zara en de Magische Kicksen. Het gaat over een meisje dat graag wil voetballen, maar die dat niet mag van haar broers. De serie is in oktober te zien op Cinekid en daarna komt hij op NPO Zapp.