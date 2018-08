33.500 honden bij elkaar op show in Amsterdam

In de RAI in Amsterdam hoor je dit weekend vooral heel veel geblaf. Daar is een grote hondenshow aan de gang. 33.500 honden doen mee en er zijn ook veel kinderen bij.

Keuring

Elke dag worden ruim 8000 honden in dan 350 rassen gekeurd. Dat betekent dat een jury naar de honden kijkt en beoordeelt of ze fit zijn, mooi lopen en er goed uitzien. Morgen wordt bepaald wie de allermooiste hond is.

Vanavond zie je Kim in het Jeugdjournaal, zij doet mee met haar hond Zoe.

Kritiek

Er is ook kritiek op de hondenshow. Volgens sommige mensen zijn dit soort shows zielig voor de dieren. Ze kunnen er bijvoorbeeld stress van krijgen. Ook zeggen ze dat het niet goed is als honden de hele dag stil zitten in hun hok.

Wat vind jij van hondenshows? Reageer op onze stelling!