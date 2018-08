Nanne (10) wordt altijd jongen genoemd terwijl ze meisje is

Stel je voor: je loopt als meisje in een kledingwinkel en er wordt tegen je gezegd: 'je zit verkeerd, je moet naar de jongensafdeling'. Nanne van 10 heeft dat vaak meegemaakt. Ze is een meisje, maar door haar korte haar en stoere kleding denken mensen vaak dat ze een jongen is. En dat zit haar behoorlijk dwars.

Dat korte haar heeft ze trouwens niet voor niets: Nanne is superfan van voetbalster Shanice van de Sanden. Die heeft ook kort haar.