Het beste uit de 'Check dit dan'

In Amerika is de jaarlijkse surfwedstrijd voor honden gehouden. Met zwemvest aan namen de honden het tegen elkaar op. Hond Derby won de wedstrijd, misschien wel dankzij zijn hele snelle planga.

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

De oma van dj Afrojack wilde haar kleinzoon wel eens zien optreden. Op een groot festival in België zong ze zijn nummers als een echte fan mee. Daar was Afrojack dan weer heel trots op en plaatste een filmpje op zijn insta.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

3. Gras verven?!

Een man in het Gelderse Wijchen weet wel hoe hij gras groen met krijgen. Hij verft het gewoon! Volgens hem is de verf niet schadelijk voor het milieu en blijft het weken zitten. Mensen over de hele wereld willen dat hij hun tuin groen komt verven.