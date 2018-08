Maarten van der Weijden over zwemmen, dolfijnen en plassen in het water

Maarten van der Weijden is één van de beste zwemmers van Nederland. Hij heeft behoorlijk wat gouden medailles en is Nederlands én olympisch kampioen. Jullie hadden een hoop vragen voor hem en die heeft Bart aan hem gesteld.

Elfstedentocht

Veel van de vragen gaan over de Elfstedentocht. Volgend weekend gaat Maarten die zwemmen. Het is een zwemtocht van drie dagen langs elf plaatsen in Friesland. Bij die actie haalt hij geld op voor kanker. Maarten heeft zelf die ziekte gehad, maar is na vier jaar helemaal genezen.

Hoe was zijn eerste zwemles? Waarom doet hij zulke bizarre zwem-uitdagingen? En hoe kan hij eten, drinken en poepen tijdens zijn lange tochten? Maarten vertelt er alles over.