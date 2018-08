Hey mensen! De film van Dylan Haegens is uit

In maart maakte hij bekend dat hij en zijn team een film gingen maken . In juli kwamen de eerste beelden online:

Fans hebben er even op moeten wachten, maar nu is het zover: de film van Dylan Haegens is uit!

De film gaat over het leven van Dylan zelf. Hij heeft zijn zaken goed voor elkaar, maar heeft wel last van één irritant persoon: IJsbrand. In de film gaat Dylan op zoek naar het geheim achter IJsbrand en waarom hij zo snel video's kan uploaden.

Dylan is de eerste YouTuber die een hele bioscoopfilm zelf heeft gemaakt. Andere YouTubers spelen al wel in films als acteurs of als zichzelf, bijvoorbeeld Meisje Djamila in Misfit. Wat vind jij van die overstap van YouTube naar bioscoop? Reageer op de stelling!