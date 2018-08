'De weg waar Koen van Keulen verongelukte moet veiliger worden'

Familieleden en vrienden van de verongelukte Koen van Keulen zijn een handtekeningenactie begonnen. Ze vinden dat de weg rondom het Gardameer veiliger moet worden.

Koen verongelukte toen hij met zijn familie op vakantie was bij het Gardameer. Na een avond stappen ging hij met de bus terug naar de camping. Op de plek waar hij de bus uitstapte was geen voetpad en daarom besloot hij waarschijnlijk om over de vangrail te stappen. Daar is hij in een diepe greppel gevallen en overleden.

Afscheiding

De bedenkers van de handtekeningenactie willen dat er alsnog een voetpad en fietspad naast de snelweg komt. Er moet dan ook een muur of hek tussen de weg en het voetpad komen zodat er geen ongelukken met auto's kunnen gebeuren.