Veel succes voor Nederland op Europese Kampioenschappen

Misschien was het je al opgevallen: er waren de afgelopen twee weken heel veel Europese Kampioenschappen. In Berlijn waren de Europese Kampioenschappen Atletiek en in Glasgow waren de EK's wielrennen, zwemmen, triatlon, golf, roeien en turnen.

Veel Nederlandse sporters hebben het goed gedaan. Tot nu toe heeft Nederland 39 medailles gehaald!

Iedere vier jaar

Dat die wedstrijden allemaal tegelijk zijn is nieuw. Het is de bedoeling dat er voortaan iedere vier jaar zo'n groot toernooi is. Op die manier hopen de sportbonden dat meer mensen het toernooi volgen.

De laatste wedstrijden zijn zondagavond. In het filmpje hierboven zie je een paar hoogtepunten van de afgelopen wedstrijden.