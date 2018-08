Meeste kinderen blijven 1,5 uur langer op in de vakantie

Bijna alle kinderen gaan in de vakantie later naar bed dan normaal. De meeste van jullie blijven in de zomervakantie zo'n anderhalf uur langer op. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jeugdjournaal onder kinderen tussen 10 en 13 jaar.

Schooltijd

Normaal gaan de meeste kinderen van die leeftijd tussen 20:00 uur en 21:00 uur 's avonds naar bed. In de vakantie is dat tussen 21.30 uur en 22.30 uur.

Sommige kinderen slapen zelfs nog later. Een kwart van de kinderen gaat in de vakantie pas na 23:00 uur naar bed.

Ruzie

Maar lekker lang opblijven levert ook weleens problemen op. Ruim 40% van de kinderen heeft vaak ruzie met hun ouders over hun bedtijd.

Wat vind jij van lang opblijven in de vakantie? Hoort het erbij of ga jij ook in de vakantie op tijd naar bed? Reageer hieronder op de stelling.