Dieven stelen voor bijna een miljoen aan energiedrankjes

In België hebben dieven voor bijna een miljoen euro aan blikjes Red Bull gestolen. Ze lagen in een opslagplaats in een afgelegen gebied.

11 vrachtwagens

Het waren waarschijnlijk professionele inbrekers. Ze zorgden ervoor dat ze niet op beveiligingscamera's te zien waren en namen vervolgens driehonderd pallets vol blikjes mee.

Om de blikjes te kunnen vervoeren, waren zeker elf vrachtwagens nodig! Ze deden waarschijnlijk zo'n twaalf uur over de diefstal.