Door warme zomer minder vakanties naar buitenland

Het komt vooral door het mooie weer. Daardoor hebben veel mensen gewacht met boeken van een reis. Omdat het in Nederland lekker weer bleef, gingen sommige mensen helemaal niet meer naar het buitenland, maar bijvoorbeeld naar een andere plaats in Nederland.

Eerder deze zomer gingen we op bezoek bij kinderen die in Nederland vakantie vieren. Daar maakten we deze video over: