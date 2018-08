Hoe gaat het met Mike die op camping Fort Oranje woonde?

Deze zomer gaat het Jeugdjournaal terug naar kinderen die het afgelopen schooljaar in het nieuws waren.

Een van hen is Mike. Hij woonde bijna zijn hele leven op camping Fort Oranje. Maar van de gemeente moest de camping dicht. Er waren branden en vechtpartijen. Ook woonden er veel mensen met problemen. Ze hadden bijvoorbeeld schulden of gedoe met de politie.

België

Inmiddels woont Mike met zijn familie in België. Daar is hij best gelukkig, want alle huisdieren konden mee. Hij woont dus nog steeds samen met de geit, het varken, de uil en de katten.