Kindermishandeling: wat kun je doen?

Bij kindermishandeling kun je denken aan kinderen die te weinig aandacht krijgen thuis. Of kinderen die worden uitgescholden of geslagen. Ook zijn er kinderen slachtoffers van seksueel misbruik. Dat heet zo, als je tegen je zin seksuele dingen moet doen.

Wat kun je doen als jij of iemand je omgeving te maken krijgt met kindermishandeling?

Praat erover. Als je zelf mishandeld wordt of als je denkt dat een klasgenootje of buurtgenoot mishandeld wordt: vertel het dan aan een volwassene die je vertrouwt. Bijvoorbeeld met je ouders, je opa en oma, je juf of meester of iemand anders in je omgeving die je vertrouwt. Zij kunnen je helpen.

Bel of chat met de Kindertelefoon. Als je dat niet durft, of als een vervelende gebeurtenis juist is gekomen door iemand in jouw omgeving, kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon. Zij weten precies wat ze moeten doen in zo'n situatie en kunnen jou helpen.