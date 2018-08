Explosief ontploft bij restaurant

In de straat is een klein politiebureau gemaakt. Daar kunnen bewoners praten met agenten.

Bij een restaurant in Amsterdam is vannacht een explosief afgegaan. Daarbij is het glas van het bushokje bij de voordeur helemaal gebroken. Niemand is gewond geraakt.

Het is niet voor het eerst dat er een explosief afgaat in Amsterdam. Dit is al de derde keer in één week in dezelfde buurt. De politie gaat onderzoeken of de verschillende explosies iets met elkaar te maken hebben.