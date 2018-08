Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden in Italië

In de Italiaanse stad Genua zoeken reddingswerkers nog steeds naar overlevenden. Gisteren stortte daar een grote brug in. Een heftig ongeluk, waarbij zeker 39 mensen om het leven zijn gekomen.

Geschrokken

Veel mensen in Italië zijn erg geschrokken van het nieuws. Het is nog niet bekend hoe het kon gebeuren. Daar wordt in het hele land veel over gepraat. Ook de regering is bij elkaar gekomen om erover te praten.

De hele brug wordt gesloopt. De eerste grote stukken beton zijn al met hijskranen weggehaald.