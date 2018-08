Moira en Arthur herdenken de oorlog in Nederlands-Indië samen met hun opa

Op verschillende plekken in Nederland is het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Nederlands-Indië is nu het land Indonesië, maar vroeger hoorde dit deel van de wereld bij Nederland. Tijdens de oorlog zijn veel Nederlanders omgekomen.

Opa Walter

Moira van 14 en Arthur van 11 zijn ieder jaar bij de grootste herdenking in Den Haag. Hun opa Walter heeft de oorlog meegemaakt.

De vader van opa Walter moest vechten in het leger en werd uiteindelijk gevangen genomen door Japanners. Walter hoorde al die tijd niets van zijn vader. Pas na de oorlog kwam hij erachter dat hij nog leefde.