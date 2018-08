Gezin moet huis uit door bedreigingen

Een gezin uit Nijmegen is hun eigen huis uitgezet. De vader van het gezin wordt al een tijd bedreigd door criminelen en daar hebben ook buurtbewoners last van. De familie is daarom naar een geheime locatie gebracht.

Telefoons

De vader van het gezin verkocht een speciaal soort telefoons aan criminelen. Met die zwaar beveiligde telefoons zouden criminelen ongezien met elkaar kunnen praten zonder dat de politie mee zou kunnen lezen.

Maar het lukte de politie toch om de telefoons te kraken. Daardoor konden agenten bewijs verzamelen en zijn sommige criminelen zelfs in de gevangenis beland.

Beschoten

Daar zijn de criminelen zo boos over, dat ze het huis van het gezin hebben beschoten. Ook werd er een auto opgeblazen in de straat.

Dat is niet alleen gevaarlijk voor het gezin, maar ook voor de mensen in de buurt. Voor het huis staat nu een bord waarop staat dat het gezin er niet meer woont. De politie en de buurtbewoners hopen dat de criminelen nu wegblijven.