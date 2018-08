Vier nieuwe tips over vermiste Nsimire

De politie denkt dat het meisje zelf is weggelopen en zich schuilhoudt. Het zou kunnen dat iemand haar daarbij helpt. Dat is strafbaar.

Wat is er gebeurd?

Nsimire komt uit Den Haag. Op vrijdag 27 juli kwam ze niet thuis en sindsdien is het voor haar ouders een raadsel waar ze is. Een dag later werd Nsimire als vermist opgegeven, maar ze is nog niet gevonden. Daarom vraagt haar vader op Facebook of alle vaders en moeders in Nederland willen helpen met zoeken.