Grote brand in gymzaal in Boxmeer

In een schoolgebouw in Boxmeer heeft vannacht een brand gewoed. Het vuur brak uit in de gymzaal van een middelbare school.

Geschrokken

De directeur van de school is heel erg geschrokken. Naast de gymzaal is ook een basisschool. In Boxmeer is de zomervakantie bijna afgelopen, maar het is nog niet duidelijk of kinderen van deze basisschool maandag weer naar school kunnen.

De gymlessen kunnen zeker niet doorgaan. Het is nog niet bekend waar die nu moeten worden gehouden en ook niet hoe de brand is ontstaan.