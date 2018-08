Timmerkamp van 200 kinderen valt in het water door hoosbui

De kinderen waren met elkaar op kamp en bouwden bijna twee weken lang hun eigen houten dorp. Tijdens de allerlaatste nacht mochten ze er echt in gaan slapen. Maar dat duurde dus helaas niet lang.

Een vervelende afloop van een timmerkamp in de plaats Spijkenisse in Zuid-Holland. Het regende vannacht heel erg hard. Daardoor besloot de organisatie dat alle 200 kinderen naar huis moesten.

Van tevoren hadden weermensen gezegd dat het zou gaan regenen, maar een hoosbui had niemand verwacht. Uiteindelijk heeft de organisatie alle kinderen uit de hutten gehaald en naar een grote tent gebracht.

Verdrietig

Veel kinderen waren verdrietig omdat ze naar huis moesten, maar volgens de organisatie was er geen andere oplossing. Het terrein was te modderig en gevaarlijk in het donker.

Midden in de nacht werden de kinderen daarom opgehaald door hun ouders. Vanochtend hebben kraanwagens de hutten afgebroken.