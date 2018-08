Deze kinderen hadden allemaal pech op vakantie

Op Instagram vroegen we naar jullie pechverhalen deze vakantie. En daar kregen we honderden reacties op! In de video hierboven zie je het verhaal van Merel, Roos en Jasmijn. Merel kreeg tijdens de vakantie een gebroken arm. Jasmijn zat op een boot die bijna zonk en Roos kreeg een oorontsteking.

Pech

Pech hebben kan op verschillende manieren. Op Instagram kwamen deze dingen voorbij:

Lichamelijke problemen

We kregen veel berichten van kinderen die op vakantie misselijk waren, moesten overgeven of een zonnesteek kregen. Ook kregen sommigen glas in hun voet, een oorontsteking, een ontstoken oog of een schokje door bliksem bij het opladen van de telefoon.

Spullen kwijtgeraakt

Maar het vaakst hoorden we over spullen die kwijt zijn geraakt. Bijvoorbeeld een bril, slippers of een handdoek. Ook iemand is een beugel verloren of de tent vergeten!

Problemen onderweg

Ook vervelend: ga je lekker op vakantie, krijg je pech onderweg! Verschillende kinderen hadden vertraging met het vliegtuig, een klapband of een accu en ruitenwissers die kapot gingen. Ook vond iemand op de bestemming luizen in bed!