Dwars: Jay baalt dat zijn ouders zijn bankrekening controleren

Hij is al 12 jaar en vindt dat hij oud en wijs genoeg is om zelf te beslissen wat hij met zijn geld doet. Toch kijken de ouders van Jay mee op zijn bankrekening via een app. En dat zit Jay Dwars. Youssef ging bij hem langs om hem te helpen.

Vind jij het ook vervelend als je ouders zich bemoeien met hoe jij je geld uitgeeft of maakt het niet uit? Reageer op de stelling.