Kiki Bertens naar halve finales van toernooi in Amerika

Tennisster Kiki Bertens doet het supergoed in Amerika. Ze staat in de halve finales van het WTA-toernooi in Cincinnati.

Blij

In de kwartfinales won Kiki van de Oekraïense Jelina Svitolina in twee sets. Daardoor staat ze voor het eerst in de halve finale van het toernooi. Bertens is daar heel blij mee.

Halve finale

In de halve finale neemt Bertens het op tegen de nummer zes van de wereld: Petra Kvitová. Dan maakt ze zeker kans. Vorige week won ze nog van Kvitová.