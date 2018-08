Zeldzaam: Er staat een Franse hit op nummer 1

Het liedje Djadja van zangeres Aya Nakamura staat bovenaan de Nederlandse Single Top 100. Dat is bijzonder, want het komt bijna nooit voor dat een Franse zangeres hier een nummer 1-hit scoort.

De laatste keer dat een Franse zangeres in Nederland op 1 stond was in 1961! Er stond wel af en toe een Franstalig liedje bovenaan. De laatste keer was in 2010, toen de Belgische zanger Stromae een hit scoorde met Alors on danse.

Zangeres Aya Nakamura is 23 jaar. Ze is geboren in het Afrikaanse land Mali, maar woont al bijna haar hele leven in Frankrijk. Djadja is haar eerste grote hit. In Frankrijk heeft ze nog niet op nummer 1 gestaan.