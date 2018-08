Hoofdrol voor videoscheidsrechter bij VVV-Ajax

Ajax heeft met 0-1 van VVV gewonnen. Tijdens de spannende wedstrijd was de hoofdrol weggelegd voor de videoscheidsrechter. Die greep op een paar belangrijke momenten in.

Penalty

In de eerste helft werd een doelpunt van VVV afgekeurd. Vlak voor rust kwam VVV op voorsprong toen Martin Samuelsen hard raak schoot, maar even daarvoor werd een Ajax-verdediger vastgehouden. De videoscheidsrechter zag het en het feest ging niet door.

Vlak voor tijd kreeg Ajax een penalty dankzij de videoscheidsrechter. Huntelaar werd omver gelopen en Ajax kreeg daar na een paar minuten een penalty voor. Die schoot Tadic binnen.

Eerste jaar

De videoscheidsrechter wordt dit seizoen voor het eerst gebruikt in de eredivisie. Als de wedstrijd vorig seizoen was gespeeld, had VVV misschien wel met 1-0 gewonnen.

Benieuwd hoe de videoscheidsrechter werkt? Je ziet het in de volgende video: