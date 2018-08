Van der Weijden heeft het zwaar, maar zwemt door

Maarten van der Weijden is nog steeds lekker bezig. Hij heeft het hele weekend gezwommen en is begonnen aan het laatste deel van zijn unieke zwemtocht.

De zwemmer heeft het heel zwaar en is langer bezig dan de bedoeling was. Maar als alles goed gaat, komt hij vanavond tegen middernacht terug in Leeuwarden. Hij heeft dan 200 kilometer gezwommen en heel veel geld opgehaald voor onderzoek tegen kanker.

Stoppen?

Of hij de eindstreep echt gaat halen is nog maar de vraag. Misschien stopt hij vanavond al in Dokkum. Dat heeft hij in ieder geval alle elf steden gehaald.

Via het YouTube-kanaal van NOS Sport kun je live meekijken bij Maarten: