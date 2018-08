Dit is de nieuwe ploeggenoot van Max Verstappen

Gasly rijdt nu nog voor Toro Rosso. Dat is het opleidingsteam van Red Bull. Vorig jaar racete Gasly voor het eerst in de Formule 1.

Hij is 22 jaar, komt uit Frankrijk en kan ontzettend hard racen. De Fransman Pierre Gasley is de nieuwe ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Max Verstappen @Max33Verstappen

#FullGas in 2019. Welcome to the team @PierreGASLY #RedBullRacing