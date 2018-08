Je kunt weer stemmen op je favoriete kinderprogramma

De stemming voor de Gouden Stuiver is geopend. Dat is de belangrijkste prijs voor kinderprogramma's in Nederland. Via deze website kun je stemmen op je favoriete programma. Bijvoorbeeld op Bommetje, Anti Pest Club, #forever of Zappsport.

Gala

De Gouden Stuiver wordt in oktober uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Het Jeugdjournaal maakt in september bekend welke drie programma's zijn genomineerd.

Brugklas

Niet alle programma's maken kans op de prijs. Je kunt de Gouden Stuiver maar één keer winnen. Daardoor kun je niet stemmen op eerdere winnaars zoals Freeks Wilde Wereld, SpangaS en het Jeugdjournaal. Vorig jaar won Brugklas. Dat zag er toen zo uit: