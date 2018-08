1 op de 8 kinderen heeft heimwee op vakantie

Misschien herken je het zelf ook: je bent op een leuk zomerkamp of een mooie camping, maar eigenlijk wil je het allerliefst naar huis. Uit onderzoek van het Jeugdjournaal blijkt dat 1 op de 8 kinderen heimwee heeft op vakantie.

Waterkamp

Ook Kai van 12 heeft last van heimwee. Hij is op waterkamp in Zeewolde samen met 4.000 andere kinderen. Ze doen veel leuke dingen zoals zeilen en spelletjes, maar toch mist Kai veel dingen van thuis.